Дискретная математика, паросочетания. срочно!

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Закрыт2 заявки245 просмотров

срочно нужна курсовая, за ценой дело не встанет!

задание:

Найти все максимальные паросочетания в заданном графе, используя алгоритм с возвратом для нахождения независимых множеств вершин реберного графа.

дополнительно приложенные файлы об оформлении и по теме.

есть готовая похожая работа.

ребят это для программистов надо, надо написать программу.

e-mail: [email protected]

сот: 89138802288

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13 лет назад
trampstranger
Иван 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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