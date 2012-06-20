Требуется кандидат юридических наук (Россия или Украина). Рабочий язык: русский. Необходимо: тщательное редактирование текстов двух монографий по теории и истории гос-ва и права, спец-сть 12.00.01. Сроки: 12-15 августа. Оплата (за обе работы): ...
Дискретная математика, паросочетания. срочно!
срочно нужна курсовая, за ценой дело не встанет!
задание:
Найти все максимальные паросочетания в заданном графе, используя алгоритм с возвратом для нахождения независимых множеств вершин реберного графа.
дополнительно приложенные файлы об оформлении и по теме.
есть готовая похожая работа.
ребят это для программистов надо, надо написать программу.
e-mail: [email protected]
сот: 89138802288
89120775616
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $700Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
ТЕМА ДИПЛОМА: "Разработка ЭИС учета продаж на примере магазина стройматериалов". В качестве магазина будет ООО"4Д". В приложении есть уже утвержденный план диплома,согласованный с руководителем.Закрыт13 лет назад
Вид работы: Дипломная Предмет: Пpoектирование АИС Тема работы: Paзработка пpoцедур повышения нaдежности внyтpeмашинного инфopмационного обecпечения в нaлоговых opганах Срoк сдачи: 28-08-2012 Дополнительные требования: 1 главу сдать до 26 июня, остальное позжеЗакрыт13 лет назад
Глобальные проблемы экологии " Экологические проблемы природопользования в СНГ» Требований нетРефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Задание в прикрепленных файлах. Вариант 17.Закрыт13 лет назад
Необходимо выполнить курсовую работу по дисциплине "Теория автоматического управления". Задание находится во вложенном файле. Вариант 18. Срок 7 дней.Закрыт13 лет назад
Вид работы: Курсовая Предмет: Cxемотехника aналоговых ycтройств Тема работы: Уcилитель вepхних чacтот Срoк : 14 днейЗакрыт13 лет назад
Есть небольшой курсовик– 2 задания по химии. Это даже не курсовик а контрольная - отсюда и цена. Собственно задание одно но разные варианты. Различие в конце (файл – "Задание 2") -ручкой написаны разные вещества для ...Закрыт13 лет назад
нужно сделать курсовую по заданию которое в приложении срок 24 маяЗавершен13 лет назад
ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ПО МЕНЕДЖМЕНТУ Задачами ознакомительной практики по менеджменту являются: - ознакомление с организационными документами, регламентирующими деятельность организации; знакомство с организационной структурой организации и работой его основных ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад