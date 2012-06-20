Дискретная математика, паросочетания. срочно!

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задание:

Найти все максимальные паросочетания в заданном графе, используя алгоритм с возвратом для нахождения независимых множеств вершин реберного графа.

дополнительно приложенные файлы об оформлении и по теме.

есть готовая похожая работа.

ребят это для программистов надо, надо написать программу.

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