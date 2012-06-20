Диплом прикладная информатика в экономике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт5 заявок154 просмотра

ТЕМА ДИПЛОМА: "Разработка ЭИС учета продаж на примере магазина стройматериалов". В качестве магазина будет ООО"4Д". В приложении есть уже утвержденный план диплома,согласованный с руководителем.

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$150
7 дней

Заявки фрилансеров

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад