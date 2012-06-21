Диплом по программированию

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Закрыт2 заявки84 просмотра

до понедельника нужно сделать диплом,только практическую часть надо

сделать сайт на PHP языке

нужно было сделать базу данных в Access а потом привязать ее к сайту

PHP
13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

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