Курсовой проект Информационные системы и БД

Требуется выполнить курсовой проект в котором описывается выбранная по заданию системы автоматизации экономического или технологического процесса, проведен ее структурный синтез и проанализированы компоненты системы. На этой основе должно быть выполнено проектирование структуры БД и проведена разработка ее програмнмой реализации в среде СУБД Microsoft Access.

Более точное задание можно посмотреть во вложенном файле так же могу выслать пример работы!

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