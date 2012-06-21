Курсовой проект Информационные системы и БД

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Требуется выполнить курсовой проект в котором описывается выбранная по заданию системы автоматизации экономического или технологического процесса, проведен ее структурный синтез и проанализированы компоненты системы. На этой основе должно быть выполнено проектирование структуры БД и проведена разработка ее програмнмой реализации в среде СУБД Microsoft Access.

Более точное задание можно посмотреть во вложенном файле так же могу выслать пример работы!

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13 лет назад
tatyaanikina
Татьяна 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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