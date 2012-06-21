Два отчета по практике

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Закрыт3 заявки111 просмотров

Отчет по преддипломной практике 1-Экономист; 2-Менеджер.

срок обоих практик до 1 июля 2012 года.

методички в приложении.

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

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