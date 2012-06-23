Требуется выполнить курсовой проект в котором описывается выбранная по заданию системы автоматизации экономического или технологического процесса, проведен ее структурный синтез и проанализированы компоненты системы. На этой основе должно быть выполнено проектирование структуры БД и проведена ...
Курсовая по юриспруденции
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