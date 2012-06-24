Курсовая работа по юриспруденции-2

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Завершен6 заявок139 просмотров

курсовая работа на тему - Договор дарения.

срок завтра.

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

ZaXXXaR
Эдуард 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Выполнили срочную работу, точно в срок. качественно!буду обращаться еще.
Великолепный работодатель, очень доступно объясняет что необходимо сделать, очень пунктуальна в оплате, с удовольствием продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

ZaXXXaR
Эдуард 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад