Курсовая по экономике предприятия

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Завершен2 заявки99 просмотров

2 курсовых срок до 22-23 июня

тема 4,16

на примере строительного предприятия любого, отчетности нет.

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$70
2 дня
Обе курсовые выполнены в срок, все доработки исправлены очень быстро. Спасибо за работы.
Порядочный заказчик. Спасибо за проекты

Заявки фрилансеров

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад