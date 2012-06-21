Курсовая по экономике

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Закрыт2 заявки116 просмотров

Тема «Понятие и показатели качества продукции, их роль в повышении эффективности работы предприятий»

объем 40 стр

срок 22 июня

предприятие любое

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

pegasplus
46 лет
13 лет в сервисе
Был
17 дней назад
13 лет назад
$45
1 день

Заявки фрилансеров

pegasplus
46 лет
13 лет в сервисе
Был
17 дней назад
13 лет назад