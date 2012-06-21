Специальность: Экономика и управление на предприятии отчетность предприятия есть
Каледарь на Android
Требуется реализовать приложение на базе ANDROID.
Название программы: SMART calendar.
Вся остальная информация в приложенных изображениях.
Нужна работающая программа для зачета.
Заявки фрилансеров
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