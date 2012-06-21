Каледарь на Android

$200
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Закрыт1 заявка203 просмотра

Требуется реализовать приложение на базе ANDROID.

Название программы: SMART calendar.

Вся остальная информация в приложенных изображениях.

Нужна работающая программа для зачета.

Android
13 лет назад
nack
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров