Ихтиофауна

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Закрыт2 заявки155 просмотров

Есть 1 и 2 главы диплома, нужно дописать 3 и 4 главы. Срочно, срок до 27.06.12!!

Тема :"Промысловая ихтиофауна прибрежных вод северо-западной части Берингова моря".

http://narod.ru/disk/53670474001.0708908ded02de8344b5b9e0f3a4855a/823_%D0%98%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9.rar.html

13 лет назад
Loranda
42 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

lenahamzina
Хамзина 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 отзывов
13 лет назад
$200
3 дня

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lenahamzina
Хамзина 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 отзывов
13 лет назад