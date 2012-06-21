Курсовая Проектрование АСОиУ

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Необходимо сделать курсовую по предмету Проектрование АСОиУ на тему:" Разработка автоматизированной распределённой системы предоставления сервисов с автоопределением клиента при сбое сервера-распределителя "? Для Политехнического института.

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

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