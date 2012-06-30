Приватный проект для Ревы Елены

$50
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Завершен1 заявка113 просмотров

Написание курсовой по английскому языку

13 лет назад
elmara_10
Эмма 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$50
3 дня
Приятно работать с таким автором, как Елена. Работа всегда на должном уровне и в срок.
Я очень благодарна сервису Веблансер за то, что он дал мне возможность познакомиться с Эммой - это не просто человек своего слова, честный и надеждный заказчик, но и просто приятный человек, с которым приятно выполнять проекты. Рекомендую однозначно!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад