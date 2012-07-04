Курсовая бизнес планирование

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Завершен6 заявок194 просмотра

Тема: разработка бизнес плана создания малого предприятия (автомойка)

Объем работы (стр): 40

тема №24

Желательно к понедельнику,вторник крайний срок

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$35
3 дня
Работа сделала точно в срок по всем требованиям.
Просто отличный заказчик! приятно работать

Заявки фрилансеров

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад