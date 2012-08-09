Диплом по экономической теории

Тема:статистико-экономический анализ использования материально производственных запасов

срок выполнения 1-3 июля

Организации нет. Глава 2,3 на примере организации пишется и прикладываются отчеты по этой организации.

Тема:Статистико-экономический анализ использования материально производственных запасов (на примере организации)

Теория: 1.1 Сущность материально производственных запасов ( определения разных авторов и ваша точка зрения сюда же можно и классификацию)

1.2 Статистический анализ....(должны быть формулы..)

1.3 Резервы повышения эффективности использования....

2 глава название вашей работы (Статистико-экономический анализ использования материально производственных запасов (на примере организации))

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия( состав и структура товарной продукции, размеры производства, трудовые ресурсы, основные средства, финансовый результат, финансовое состояние)

2.2 Учет запасов

2.3 анализ материально производственных запасов ( с использованием методов статистики, графики по структуре, показатели динамики и т.д.)

3. Резервы повышения эффективности использования...

3.1 Прогнозирование эффективности использования

3.2 Корреляционно-регрессионный анализ

3.3 Пути повышения...

Выводы и предложения

Список использованной литературы не менее 35 источников не раньше 2007г. и ссылки по тексту работы

приложение (3 годовых отчета, по бух учету и т.д.)

Во введении цель провести статистико-эк. анализ и выявить резервы....задачи это содержание, предмет,объект исследования, период, методы. Приблизительная структура вашей выпускной квалификационной работы (диплом не пишется)