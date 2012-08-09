Требуется реализовать приложение на базе ANDROID. Название программы: SMART calendar. Вся остальная информация в приложенных изображениях. Нужна работающая программа для зачета.
Диплом по экономической теории
Тема:статистико-экономический анализ использования материально производственных запасов
срок выполнения 1-3 июля
Организации нет. Глава 2,3 на примере организации пишется и прикладываются отчеты по этой организации.
Тема:Статистико-экономический анализ использования материально производственных запасов (на примере организации)
Теория: 1.1 Сущность материально производственных запасов ( определения разных авторов и ваша точка зрения сюда же можно и классификацию)
1.2 Статистический анализ....(должны быть формулы..)
1.3 Резервы повышения эффективности использования....
2 глава название вашей работы (Статистико-экономический анализ использования материально производственных запасов (на примере организации))
2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия( состав и структура товарной продукции, размеры производства, трудовые ресурсы, основные средства, финансовый результат, финансовое состояние)
2.2 Учет запасов
2.3 анализ материально производственных запасов ( с использованием методов статистики, графики по структуре, показатели динамики и т.д.)
3. Резервы повышения эффективности использования...
3.1 Прогнозирование эффективности использования
3.2 Корреляционно-регрессионный анализ
3.3 Пути повышения...
Выводы и предложения
Список использованной литературы не менее 35 источников не раньше 2007г. и ссылки по тексту работы
приложение (3 годовых отчета, по бух учету и т.д.)
Во введении цель провести статистико-эк. анализ и выявить резервы....задачи это содержание, предмет,объект исследования, период, методы. Приблизительная структура вашей выпускной квалификационной работы (диплом не пишется)
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