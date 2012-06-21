Разработка предложений по построению алгоритма

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Предмет: Эксплуатация стартового технического и энергитического оборудования.

Тема курсовой работы: Разработка предложений по построению алгоритма, поиска и устранения отказов оборудования автокрана КС-4561 АМ

Требования обычные по госту

1 вопрос: 'анализ отказов оборудования автокрана КС-4561 АМ

2 вопрос: разработка предложений по построению алгоритма, поиска и устранения отказов оборудования автокрана КС-4561

Объем 30 стр

алгоритмы можно любые брать

13 лет назад
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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