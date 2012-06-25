Бухучет практическая часть

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Завершен1 заявка179 просмотров

Предмет, дисциплина: бухгалтерский учет

Тема работы: учет основных средств, запасов, производственных операций, капитала

Тип работы: Курсовая

Содержание: практика

Срок выполнения: до 5 дней

Жду предложений по цене

13 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$30
3 дня
Работа была выполнена качественно, раньше срока. Всегда приятно работать с Натальей!
Благодарю Елену, за очередной проект.

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад