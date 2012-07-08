Рерайт диплома по менеджменту

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен11 заявок213 просмотров

Требуется рерайт дипломной работы по менеджменту. Тема "Организация риск-менеджмента на предприятии" Уникальность на данный момент 35% по адвего. Нужно 75% уникальности.

13 лет назад
Elizaveta77
Елизавета 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$50
3 дня
Спасибо,Наталья. Работа была выполнена как надо и всрок,даже раньше.
Благодарю, Елизавету, за сотрудничество и рекомендую, как честного заказчика.

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад