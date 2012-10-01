Реферат по статистике

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Завершен4 заявки179 просмотров

Задание во вложении. Срок - 3 дня.

13 лет назад
totnsk
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
13 лет назад
$30
3 дня
Алексей отлично справился с работой. Мои рекомендации.
Очень хороший заказчик, надежный. Всем рекомендую сотрудничать.

Заявки фрилансеров

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
13 лет назад