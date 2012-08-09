Диплом Тактика расследования преступлений

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Завершен3 заявки129 просмотров

Нужно написать дипломную работу на тему: Тактика расследования преступлений совершенных несовершеннолетними путем проникновения в жилище. Оставляйте, пожалуйста, заявки с указанием срока и цены.

13 лет назад
Ronil
Вадим 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

lubsha
Любовь 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$100
5 дней
Спасибо за отличные работы!!! Все выполнено согласно требования всем рекомендую как высокопрофессионального исполнителя!
Только положительные эмоции от сотрудничества! Рекомендую Вадима как честного и добросовестного заказчика!

Заявки фрилансеров

lubsha
Любовь 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
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