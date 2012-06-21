Территориальная организация населения

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Закрыт1 заявка185 просмотров

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13 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ZaXXXaR
Эдуард 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
Исполнитель поначалу был отзывчивый, но когда потребовалась доработка - пропал. Пришлось возвращать оплату заказчику!
Всем рекомендую к сотрудничеству, замечательный заказчик, честный, пунктуальный, грамотно и чётко ставит задачи, объясняет недочёты в случае возникновения, очень приятно работать, с удовольствием продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

ZaXXXaR
Эдуард 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад