Диплом срочный

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Завершен3 заявки283 просмотра

Тема: Формирование эффективной системы условий привлечения заемного капитала предприятием ООО «Скайла»

К письму прикрепляю часть преддипломной практики,там в принципе основное все есть,баланс и расчет коэффициентов.

сдача к 27 июня!

Кто берется-скину все материалы!

13 лет назад
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$180
5 дней
Очень приятно работать с Григорием! Быстро, а самое главное качественно! Побольше бы таких исполнителей!!Спасибо!
Отличный заказчик. Спасибо за представленную возможность работать

Заявки фрилансеров

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад