Курсовая по финансовой политике

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Завершен5 заявок153 просмотра

Финансовая политика. Тема: Финансовая политика организации: особенности формирования и осуществления.

срок 7 июля

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$35
3 дня
Отличная работа!!!
Сотрудничеством не довольна, оплату не получила

Заявки фрилансеров

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад