Часть диплома по строительству. Срочно!

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Закрыт1 заявка161 просмотр

Нужно выполнить все строго по образцу, с учетом нормоконтроля (см. образец).

Срок - сутки строго!

3 чертежа формата А1, записка.

13 лет назад
totnsk
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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