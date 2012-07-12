Курсовая по основам менеджмента

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Завершен6 заявок140 просмотров

Основы менеджмента. Тема : Становление менеджмента как науки.

срок 10 июня

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
Очередная отличная работа
Не довольна сотрудничеством

Заявки фрилансеров

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад