Диплом по программированию

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Завершен2 заявки213 просмотров

Требуется выполнить диплом по программированию, тема: Автоматизированная информационная система Поверка тепловычислителя СПТ 961. Есть раздел экономика и БЖД, а аткже некотрые доработки. Срок 5 дней.

13 лет назад
axxxe07
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

dorekv
38 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$330
5 дней
Даже не надеялся в такой короткий срок как 3 дня найти человека, который бы смог написать такой сложный диплом. Но Екатерина реально смотрела на вещи и работу выполнила, после рецензии научного руководителя внесла все доработки. Екатерина, очень грамотный автор и всегда на связи. Сотрудничество очень понравилось.
Очень понравилось работать с Алексеем. Во многом благодаря оперативности решения вопросов и точности формулировок, мне удалось написать работу в рекордно короткие сроки. Давно не встречала столь замечательного заказчика! Надеюсь работать теперь с Алексеем на постоянной основе.

Заявки фрилансеров

dorekv
38 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад