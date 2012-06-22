Темы и требования во вложении. Тема любая. Очень важно соблюсти все требования, преподаватель строгий! Антиплагиат - от 80-85%! Срок - 2 дня.
Реферат по русскому языку
Тема: неомифологизмы.
Объём: 18 стр.
Срок: 1 день.
Уважаемые фрилансеры, просьба отвечать на проект, если вы согласны работать по моим условиям:
- работаю без предоплаты, оплата после готовности работы. В качестве гаранта - более 100 положительных отзывов на 3х фрилансерских сайтах;
- если у вас нет положительных отзывов, то в течение 12 часов после того, как отдал вам работу – мне нужен черновик (начала) работы;
- предпочитаю оплачивать на вебмани. Возможна оплата на яндекс.деньги, на карту Связного-банка, на карту Сбербанка, но тогда оплата в течение нескольких дней.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Финансовая политика. Тема: Финансовая политика организации: особенности формирования и осуществления. срок 7 июляЗавершен13 лет назад
Основы менеджмента. Тема : Становление менеджмента как науки. срок 10 июняЗавершен13 лет назад
Материалы и элементы электронной техники (КП) ВАРИАНТ №7 Все требования в эл. виде.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно выполнить все строго по образцу, с учетом нормоконтроля (см. образец). Срок - сутки строго! 3 чертежа формата А1, записка.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Предмет: Правовое регулирование в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса нужно будет решить задания по правовым вопросам высылаю задания в файле контрольной. Так же методичку по предмету и пример решения задач.Закрыт13 лет назад
Предмет: Эксплуатация стартового технического и энергитического оборудования. Тема курсовой работы: Разработка предложений по построению алгоритма, поиска и устранения отказов оборудования автокрана КС-4561 АМ Требования обычные по госту 1 вопрос: 'анализ отказов оборудования ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Тема: Формирование эффективной системы условий привлечения заемного капитала предприятием ООО «Скайла» К письму прикрепляю часть преддипломной практики,там в принципе основное все есть,баланс и расчет коэффициентов. сдача к 27 июня! ...Завершен13 лет назад
Нужно написать дипломную работу на тему: Тактика расследования преступлений совершенных несовершеннолетними путем проникновения в жилище. Оставляйте, пожалуйста, заявки с указанием срока и цены.Завершен13 лет назад
исправить замечанияЗакрыт13 лет назад