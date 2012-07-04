Курсовая работа по экономическому анализу

$30
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Завершен6 заявок144 просмотра

Нужно написать курсовую работу по предмету экономический анализ, тема:

"Анализ безубыточности продаж, порога рентабельности и запаса финансовой прочности".

Методичка - http://webfile.ru/6011755

Срок выполнения - 1 июля

13 лет назад
BagiraBlack
Наталья 
62 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

degaden
42 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$20
7 дней
Работа выполнена четко, быстро и профессионально. Спасибо за работу, думаю, что в будущем сезоне продолжим сотрудничество.
Сотрудничество точно продолжим в следующем сезоне) Поскольку четкое ТЗ и своевременная оплата)

Заявки фрилансеров

degaden
42 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад