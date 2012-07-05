Учет нефинансовых активов (укр.)

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Завершен4 заявки158 просмотров

тема: "Облік та аналіз нефінансових активів установ сектору державного управління" необхідно розкрити 3питання (приблизно 60-70сторінок):

Теоретичні аспекти формування нефінансових активів:

1.1 Економічна сутність нефінансових активів

1.2 Концептуальні підходи до розрахунку обліку нефінансових активів

1.3 Особливості формування обліку нефінансових активів установ сектору державного управління

Чекаю ваші пропозиції

13 лет назад
pryana
48 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$25
7 дней
Спасибо, Григорий, все предыдущие положительные отзывы - правда.
Профессиональный заказчик и приятный человек. Спасибо за проект. Рекомендую

Заявки фрилансеров

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад