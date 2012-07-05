Даны две курсовые работы, требования прилагаються в файле.
Учет нефинансовых активов (укр.)
тема: "Облік та аналіз нефінансових активів установ сектору державного управління" необхідно розкрити 3питання (приблизно 60-70сторінок):
Теоретичні аспекти формування нефінансових активів:
1.1 Економічна сутність нефінансових активів
1.2 Концептуальні підходи до розрахунку обліку нефінансових активів
1.3 Особливості формування обліку нефінансових активів установ сектору державного управління
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