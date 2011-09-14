pryana

Наталья Прядка pryana

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Продюсер бренда

Здравствуйте, меня зовут Наталья Прядка, я маркетолог!

Мои кейсы: https://avpravna.ru/prodyuserskij-czentr-svoe-delo/

В прошлом директор предприятий (фарм, кабельно-проводниковых, дезсредсв и пр.) и главный бухгалтер.

Сегодня я предприниматель-собственник, имеющий:

-товарный бизнес - международная торговля запчастями к с/х технике и

-маркетинговую команду

-продюсерский центр

хобби - канал в ютуб: Баба Яга в Польше

Я шикарный таргетолог, ссм-щик, продюсер, т.е. умею и организовать работу и работать ручками и головой)

Приглашаю к сотрудничеству! К вашим услугам Я и моя команда!

А также...

Предоставляю платные консультации, на которых вы получите:

ЗАФИКСИРОВАННУЮ ИДЕЮ

ПОНЯТНЫЙ БИЗНЕС ПУТЬ

ЧЕТКОЕ ПОНИМАНИЕ ОЖИДАЕМОЙ ПРИБЫЛИ

ФОКУС НА ЦЕЛИ

ПУТЕВОДНУЮ НИТЬ

https://www.instagram.com/nata.ecommerce/

Отзывы фрилансеров

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Учет нефинансовых активов (укр.)
Профессиональный заказчик и приятный человек. Спасибо за проект. Рекомендую
Спасибо, Григорий, все предыдущие положительные отзывы - правда.
Ответный отзыв