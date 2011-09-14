Необходимо создать одностраничник для продажи одного продукта для здоровья.
Здравствуйте, меня зовут Наталья Прядка, я маркетолог!
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В прошлом директор предприятий (фарм, кабельно-проводниковых, дезсредсв и пр.) и главный бухгалтер.
Сегодня я предприниматель-собственник, имеющий:
-товарный бизнес - международная торговля запчастями к с/х технике и
-маркетинговую команду
-продюсерский центр
хобби - канал в ютуб: Баба Яга в Польше
Я шикарный таргетолог, ссм-щик, продюсер, т.е. умею и организовать работу и работать ручками и головой)
Приглашаю к сотрудничеству! К вашим услугам Я и моя команда!
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