Курсовая работа

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Закрыт5 заявок166 просмотров

Тема курсовой работы:

«Подходы к организации и оценки эффективности труда персонала, наделенного полномочиями управления»

согласно предоставленному плану.

13 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$40
3 дня

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад