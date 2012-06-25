Курсовая по лингвистике

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Закрыт1 заявка112 просмотров

Объем – 40 страниц.Тема – "Интернет сленг, источники формирования. Юмор в сети интернет как источник сленгизмов". Рассматриваются английский и русский языки. Введение/заключение не обязательно. Сроки к сожалению доставляют наибольший дискомфорт – день. До 18-19 часов по московскому времени.

13 лет назад
Kursovoiproject
Канаив 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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