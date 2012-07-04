Курсовая по международному частному праву

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Завершен3 заявки149 просмотров

Курсовая

Двусторонние договоры РФ о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам как источники международного частного права

Объем курсовой работы 20-25(максимум 30)машинописных страниц, не включая титульный лист, содержание, список принятых к работе сокращений.

срок 2 дня

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$35
2 дня
Качественная работа и сделала в срок.
Очень понимающий и ответственный заказчик! спасибо

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

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