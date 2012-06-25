Реферат по социологии управления

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Закрыт7 заявок122 просмотра

Тема - "Социально-государственная политика в области профилактики девиантных форм поведения в молодежной среде"

Объем - 15-20 л.

Срок - 1 июля.

13 лет назад
Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$25
3 дня

Заявки фрилансеров

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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