Тема диплома:Не любимые дети в семье.(Как таковой проблемы "не любимых детей" в общесте нет,скорее это "бич" нашего общества,проблемы семейного воспитания.) Объем-80 стр Срок- 2 месяца
Реферат по социологии управления
Тема - "Социально-государственная политика в области профилактики девиантных форм поведения в молодежной среде"
Объем - 15-20 л.
Срок - 1 июля.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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