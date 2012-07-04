Отчет по практике по ГМУ

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Завершен2 заявки117 просмотров

Тема ООО "АЛТАКАР", вид деятельности:(оптово-розничная торговля, предприятия общественного питания "Чиппо-пицца", "3 Апельсина". Место работы: менеджер торгового зала или менеджер по кадрам, или специалист по маркетингу

Объем работы (стр) 20-30 стр

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$30
3 дня
Отличная очередная работа.
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Заявки фрилансеров

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад