Дипломная Прикладная информатика в экономике

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Закрыт3 заявки140 просмотров

Тема Автоматизация расчета налогов предпринимателя без образования юридического лица

срок 7-8 июля

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров