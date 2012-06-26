Курсовая, коучинг, психология

Тема: Системно-Интегративный коучинг как инструмент позитивной поддержки и развития сотрудников в ситуации изменений в компании.

срочно нужен готовый курсовой проект, как можно ближе к теме.

Ориентировочное содержание:

I. Организационные изменения.

1. Жизненный цикл организации. Изменение парадигмы развития бизнеса.

2. Типы организационных изменений.

3. Метод стратегических перемен в организации.

4. Модель ЦЦПРР для организации/ структурного подразделения

II. Отношение к изменениям с точки зрения типологии личности

1. Причины сопротивления изменениям

2. Квадранты Майерс-Бриггс

3. Модель динамики изменений Вирджинии Сатир

4. Модель ЦЦПРР для сотрудника

5. Применение системно-интегративного коучинга для поддержки сотрудников

III. Управление изменениями

1. Модель управления изменениями EASIER

2. Создание команды для стратегических изменений

3. Использование коучингового подхода для формирования позитивной среды изменений и постоянного развития сотрудников

Устроит работа по близким темам:

1.Коучинг как современный подход к обучению и развитию персонала

2.Коучинг в системе управления персоналом

3.Коучинг как способ повышения эффективности деятельности сотрудников организации