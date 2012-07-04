Курсовая работа. Приватно для Элеоноры Ткачевой

$30
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Завершен1 заявка97 просмотров

Необходимо по предмету инвестиции сделать 2 бизнес плана организаций в программе PowerPoint количество слайдов около 10, но расчеты по бизнес плану необходимы в таблице Excle.

Преподаватель хочет видеть в бизнес-плане

Бизнес-план.

1. Титульный лист

2. Местоположение объекта (расчитать аренду)

3. Резюме (о чем твоя деятельность)

4. Миссия и цели

5. Swot -анализ

6. Описание услуг

Еще она хочет чтоб мы знали 5 источников дохода.

PowerPoint
13 лет назад
BagiraBlack
Наталья 
62 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$30
3 дня
Спасибо за работу! Задание выполнено качественно и в срок. Продолжим сотрудничество в будущем сезоне.
Спасибо за проект! Грамотный и приятный заказчик, четко ставит задание, оплата сразу 100%, после выполнения. Рекомендую всем для сотрудничества.

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elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад