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Курсовая работа. Приватно для Элеоноры Ткачевой
Необходимо по предмету инвестиции сделать 2 бизнес плана организаций в программе PowerPoint количество слайдов около 10, но расчеты по бизнес плану необходимы в таблице Excle.
Преподаватель хочет видеть в бизнес-плане
Бизнес-план.
1. Титульный лист
2. Местоположение объекта (расчитать аренду)
3. Резюме (о чем твоя деятельность)
4. Миссия и цели
5. Swot -анализ
6. Описание услуг
Еще она хочет чтоб мы знали 5 источников дохода.
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