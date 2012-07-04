Курсовая работа. Приватно для Элеоноры Ткачевой

Необходимо по предмету инвестиции сделать 2 бизнес плана организаций в программе PowerPoint количество слайдов около 10, но расчеты по бизнес плану необходимы в таблице Excle.

Преподаватель хочет видеть в бизнес-плане

Бизнес-план.

1. Титульный лист

2. Местоположение объекта (расчитать аренду)

3. Резюме (о чем твоя деятельность)

4. Миссия и цели

5. Swot -анализ

6. Описание услуг

Еще она хочет чтоб мы знали 5 источников дохода.