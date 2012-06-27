Курсовая работа Автоматизированный электропривод

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Закрыт1 заявка121 просмотр

Курсовая работа "Силовая часть системы автоматизированного электропривода

постоянного тока с тиристорным преобразователем"

Графическую часть можно сделать в Word.

Срок 12 дней.

Прикрепляю задание.

13 лет назад
resaem
Иванов 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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