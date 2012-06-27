Диплом по экономике.

Добрый день.Учусь на факультете экономической кибернетике.Время подходит к написания диплома(но нет на это времени)Очень надеюсь на Вашу помощь :)

Тема диплома : Модель оптимизации выпуска продукции с использованием статистических методов прогнозирования.

Жду Ваших предложений и комментариев по срокам и цене.Спасибо.