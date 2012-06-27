Дипломный проект. Приватно для Бориса Михеева

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Завершен1 заявка98 просмотров

приватный дипломный проект, переработка шин

13 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

byrish
Борис 
60 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$100
5 дней
Борис сработал профессионально: с небольшим опережением срока, качественно, грамотно. Спасибо, Борис. Мне было очень приятно с Вами работать. Рекомендую как ответственного и профессионального исполнителя.
Только положительные эмоции. Отличный заказчик, всегда на связи, все вопросы решаются оперативно. Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

byrish
Борис 
60 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад