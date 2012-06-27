Тема – Организация и управление на предприятиях строительства и реконструкции города и повышение их эффективности на примере ООО «Цеховик» Объем работы (стр) - не менее 70-80 стр срок ...
Курсовая, ИВЭП
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