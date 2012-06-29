Отчет по практики из суда (юридическая тематика)

Нужно подготовить отчет по прохождению практики в мировом суде. В отчете нужно написать, что ты конкретно делал, чему научился.

Пример отчета прилагается в приложении. Но сам отчет нужно подготовить по прохождению у Мирового судьи. Также могу предоставить дневник с места прохождения практики.

Работу нужно выполнить СРОЧНО. За 1 день. 28 июня днем часов в 16:00-17:00 должно быть готово.

Требования: 5-6 страниц основного текста + 1 страница введение + 1 страница заключение + список литературы + содержание