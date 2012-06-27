Диплом Разработка алгоритма расхода топлива

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Закрыт2 заявки124 просмотра

Нужно доработать диплом.

Задание прикреплено.

То, что уже готово пришлю исполнителю.

Жду предложений!

13 лет назад
Mixailrussia
Михаил 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

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Нет заявок фрилансеров