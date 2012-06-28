Дисциплина - технология организации строительного производства. По этому курсачу много материала, есть образец. может кто возьмется до воскресения. Что обведено это наш вариант, что зачеркнуто это делать не надо
Курсовая по статистике
доработка курсовой-неверно выполнены расчеты и в теоритической части приведены старые показатели и не указаны источники. методичка есть. тема "статистические методы цен и инфляции"
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