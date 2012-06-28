Курсовая по статистике

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Закрыт2 заявки117 просмотров

доработка курсовой-неверно выполнены расчеты и в теоритической части приведены старые показатели и не указаны источники. методичка есть. тема "статистические методы цен и инфляции"

13 лет назад
Kursovoiproject
Канаив 
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13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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