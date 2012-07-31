Сделать только один вариант – 5-ый Предлагайте цену.
Доработка курсовой по теории государства и права
Нужна доработка курсовой.
Дисциплина - теория государства и права. Тема - Современные философско-правовые теории Франции.
Необходимо дописать до 30-35 страниц текста, подкорректировать стиль и оформление (оформить структуру текста, ссылки на источники, дописали информацию, там где ее не хватает).
Антиплагиат а итоге - от 70%
Срок до 3 дней.
Жду предложений по цене
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Добрый день.Учусь на факультете экономической кибернетике.Время подходит к написания диплома(но нет на это времени)Очень надеюсь на Вашу помощь :) Тема диплома : Модель оптимизации выпуска продукции с использованием статистических методов прогнозирования. Жду Ваших ...Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт13 лет назад
Выполненную в 2012 году, можно в 2011 если данные актуальны. Возможные темы: 1) Валютная система России: тенденции развития 2) Валютная политика РФ: история, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно доработать диплом. Задание прикреплено. То, что уже готово пришлю исполнителю. Жду предложений!Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Предмет, дисциплина: управленческий учет Тема работы: Кто из пользователей учетной информации организации имеет отношение к организации и функционированию системы управленческого учета в организации (приведите пример конкретной организации) и в какой форме? ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно подготовить отчет по прохождению практики в мировом суде. В отчете нужно написать, что ты конкретно делал, чему научился. Пример отчета прилагается в приложении. Но сам отчет нужно подготовить по прохождению у Мирового ...Завершен13 лет назад
приватный дипломный проект, переработка шинЗавершен13 лет назад
диплом на тему "Кредитование физических лиц" на примере Сбербанка. Вот методичка + к ней мне нужны расчеты всех групп коэффициентов, а так же просто коэффициентов + горизонтальный и вертикальный анализ сведенный в таблице + баланс ...Закрыт13 лет назад
Курсовая работа "Силовая часть системы автоматизированного электропривода постоянного тока с тиристорным преобразователем" Графическую часть можно сделать в Word. Срок 12 дней. Прикрепляю задание.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $30
Необходимо по предмету инвестиции сделать 2 бизнес плана организаций в программе PowerPoint количество слайдов около 10, но расчеты по бизнес плану необходимы в таблице Excle. Преподаватель хочет видеть в бизнес-плане ...Завершен13 лет назад