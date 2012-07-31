Доработка курсовой по теории государства и права

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Завершен3 заявки126 просмотров

Нужна доработка курсовой.

Дисциплина - теория государства и права. Тема - Современные философско-правовые теории Франции.

Необходимо дописать до 30-35 страниц текста, подкорректировать стиль и оформление (оформить структуру текста, ссылки на источники, дописали информацию, там где ее не хватает).

Антиплагиат а итоге - от 70%

Срок до 3 дней.

Жду предложений по цене

13 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$20
3 дня
Работа была выполнена качественно, в срок. Всегда приятно сотрудничать с Татьяной! Большое спасибо!
В сотрудничестве и оплате -без проблем!!!

Заявки фрилансеров

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад