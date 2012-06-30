Учебный обзор на 40 листов

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Закрыт3 заявки165 просмотров

Предмет:

Тема: Обзор международного опыта создания библиотек ( с иллюстрациями)

Тип: обзор

Объем: 40 листов

Срок: 30.06.12 к 10-00

Пожелания:

Мне нужен хороший обзор международного опыта создания библиотек ( с

иллюстрациями).

Интересны читальные городские библиотеки. Нужен опыт как с точки зрения

организации удобства, сервиса , да даже с точки зрения дизайна помещений.

Надо понять как они завлекают людей, сем удерживают. Ценен любой новый опыт.

Это просто информационный листок. Было не плохо, если бы текст был снабжен

иллюстрациями( неольшие фото библиотек, организации пространства, сервиса,

информационных систем)

Особых требований по АП нет, думаю 50-60%

было бы достаточно, а возможно и меньше.

13 лет назад
berqt
46 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад