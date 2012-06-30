Учебный обзор на 40 листов

Предмет:

Тема: Обзор международного опыта создания библиотек ( с иллюстрациями)

Тип: обзор

Объем: 40 листов

Срок: 30.06.12 к 10-00

Пожелания:

Мне нужен хороший обзор международного опыта создания библиотек ( с

иллюстрациями).

Интересны читальные городские библиотеки. Нужен опыт как с точки зрения

организации удобства, сервиса , да даже с точки зрения дизайна помещений.

Надо понять как они завлекают людей, сем удерживают. Ценен любой новый опыт.

Это просто информационный листок. Было не плохо, если бы текст был снабжен

иллюстрациями( неольшие фото библиотек, организации пространства, сервиса,

информационных систем)

Особых требований по АП нет, думаю 50-60%

было бы достаточно, а возможно и меньше.