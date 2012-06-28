Технология организации строительного производства

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Закрыт1 заявка97 просмотров

Дисциплина - технология организации строительного производства. По этому курсачу много материала, есть образец. может кто возьмется до воскресения. Что обведено это наш вариант, что зачеркнуто это делать не надо

13 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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