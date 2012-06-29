Курсовая по кулинарии

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Закрыт3 заявки153 просмотра

Проектирование хлебозавода по производству «Горчичного хлеба формового» и «Горчичных булок» производительностью 25-30 тонн в сутки с использованием масла горчичного

если можете ставьте согласие

чуть позже будут подробности проекта

13 лет назад
sussy
Агата 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров