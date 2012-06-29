доработка курсовой-неверно выполнены расчеты и в теоритической части приведены старые показатели и не указаны источники. методичка есть. тема "статистические методы цен и инфляции"
Курсовая по кулинарии
Проектирование хлебозавода по производству «Горчичного хлеба формового» и «Горчичных булок» производительностью 25-30 тонн в сутки с использованием масла горчичного
если можете ставьте согласие
чуть позже будут подробности проекта
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