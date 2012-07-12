Доклад и презентация к диплому по ГМУ

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен6 заявок181 просмотр

нужен доклад с раздаткой, презентация срок 1 день

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Все сделано в срок и по всем требованиям
Острудничеством не довольна, оплату е получила

Заявки фрилансеров

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад